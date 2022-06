Perugia, il cassiere infedele ha sottratto 18 mila euro a un solo contribuente

Francesca Marruco 01 giugno 2022 a

a

a

In cinque anni ha sottratto 18. 858 euro a un solo contribuente. Lo stesso che poi lo ha denunciato dando il via all’indagine che ha portato a scoprire un “modus operandi sistematico” che in otto anni - secondo l’ipotesi accusatoria - ha portato il cassiere dell’Agenzia delle Entrare Riscossione ad appropriarsi di circa 56 mila euro. Tutti soldi che invece i contribuenti pensavano di aver versato al Fisco per sanare le loro posizioni debitorie.

Dipendenti costretti a lavorare in nero per 16 ore al giorno, tre aziende agricole nei guai



La prima denuncia di un cittadino di Assisi -assistito dall’avvocato Delfo Berretti - risale al 3 luglio 2019 quando, resosi conto delle discrepanze tra le quietanze e i soldi versati aveva chiesto spiegazioni al cassiere a cui, nei giorni scorsi, il Procuratore Raffaele Cantone, ha fatto recapitare l’avviso di conclusione delle indagini. Proprio in quell’occasione il 60enne - a cui la magistratura ha sequestrato 56 mila euro il mese scorso - il cassiere “lo pregava di non farlo” sta scritto nell’ordinanza con cui il Riesame - presidente Alberto Avenoso, a latere Lidia Brutti ed Emma Avella - ha respinto la richiesta di revoca di sequestro avanzata dall’avvocato Raffaella Pileri, che difende l’indagato. I giudici del Riesame spiegano pure che nel corso di una conversazione registrata tra il contribuente e il cassiere, quest’ultimo - che gli aveva chiesto un incontro per chiarire - “cerca di convincerlo a non sporgere denuncia, promettendo che avrebbe sistemato la questione, assumendo che avrebbe provveduto a pagare l’importo mancante. Nonostante il diniego del contribuente, il cassiere effettuava un versamento di 8 mila euro a deconto dell’esposizione debitoria del contribuente con un assegno bancario tratto dal conto corrente dello stesso” cassiere. E proprio l’aver pagato di tasca propria per i giudici costituisce “un formidabile riscontro della veridicità di quanto denunciato”.

Dipendente infedele sottrae 56 mila euro all'Agenzia delle Entrate: denunciato



Dopo la prima denuncia erano scattate le indagini dei carabinieri della compagnia di Assisi che nel febbraio 2020 avevano portato alla perquisizione della casa e dell’ufficio del 60enne. In quell’occasione erano state trovate “numerosissime quietanze rimaste nella disponibilità del cassiere e non consegnate ai contribuenti fidelizzati”. Durante quella perquisizione inoltre l’indagato contattò un collega a cui chiese di far sparire della documentazione. Anche il collega -difeso dall’avvocato Laura Modena è indagato per favoreggiamento. Entrambi sono stati immediatamente sospesi dall’Agenzia che ha da subito collaborato alle indagini e fa sapere di “avere intrapreso ulteriori accertamenti interni che consentiranno di assumere ulteriori misure a tutela dell’Ente”. Intanto i contribuenti a cui il cassiere ha sottratto denaro che sarebbe servito per sanare i loro debiti si trovano in situazioni esposte.

Sottrae soldi ai contribuenti, cassiere Agenzia Entrate ha chiesto di non essere denunciato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.