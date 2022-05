Jeff Beck a Umbria Jazz con Johnny Depp: il 17 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia

31 maggio 2022 a

a

a

Jeff Beck a Umbria Jazz. L'appuntamento è per il 17 luglio 2022 all'Arena Santa Giuliana. Il chitarrista, uno dei più grandi di sempre, ha fatto sapere che nella sua band ci sarà l'attore americano Johnny Depp.

A Umbria Jazz Johnny Depp sul palco a fianco di Jeff Beck. Annuncio di Laurenzi a Dubai

Jeff Beck ha infatti annunciato un tour europeo che inizierà a maggio con alcune date nel Regno Unito e che lo porterà̀ anche in Italia a luglio per UJ. Si tratta delle prime esibizioni live del chitarrista da settembre 2019. Nel corso di oltre 50 anni di carriera musicale Jeff Beck ha vinto 8 incredibili Grammy Awards, è stato citato da Rolling Stone tra i “100 più grandi chitarristi di tutti i tempi” ed è stato inserito due volte nella Rock & Roll Hall of Fame, una volta come membro degli Yardbirds e un’altra come artista solista. Nell’estate del 2016, il virtuoso della chitarra Jeff Beck ha celebrato i suoi cinque decenni di musica con uno straordinario concerto al famoso Hollywood Bowl che è poi divenuto Jeff Beck: Live At The Hollywood Bowl un album e un film del concerto entrambi molto acclamati dalla critica. Jeff ha trascorso i due anni di assenza dalla pandemia lavorando su nuova musica e un nuovo album è atteso a breve.

Presentazione ufficiale di Umbria Jazz: a Perugia 260 eventi in 10 giorni | Scarica il programma

Il rapporto tra Beck e Depp - anche lui chitarrista - è di grande amicizia. Poche ore fa per esempio, nel bel mezzo di un processo tra i più tossici che gli Usa ricordino, Johnny Depp è volato in Gran Bretagna e si è esibito domenica sera a Sheffield insieme a Beck. Addirittura secondo il Telegraph, la star ha intrapreso un tour musicale nel Regno Unito e potrebbe non essere presente, martedì, quando si riunirà di nuovo la giuria del processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard che nel 2018, in un articolo del Washington Post, lo aveva accusato (pur senza mai citarlo) di violenza domestica.

Ermal Meta in concerto sul monte Cucco: si esibirà a luglio per Suoni Controvento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.