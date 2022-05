Perugia, due incidenti tra raccordo ed E45. Otto auto coinvolte e traffico in tilt

31 maggio 2022 a

Ancora una mattinata di incidenti a Perugia tra raccordo ed E45. Oggi, martedì 31 maggio, sono state otto le auto coinvolte in un doppio sinistro, con traffico in tilt per oltre un'ora. Il primo scontro è avvenuto intorno alle 10 nella galleria Volumni, all'imbocco della Perugia-Bettolle. Maxi tamponamento con sei veicoli e per fortuna nessun ferito. Corsia chiusa per rimuovere i mezzi e ricostruite la dinamica. Sul posto gli agenti della polstrada. Poco dopo, invece, nuovo scontro fra due veicoli a Ponte San Giovanni, sulla E45. Anche in questo caso nessun ferito ma code di chilometri soprattutto per il traffico proveniente da Cesena e dalla Centrale umbra.

Sempre nella mattinata odierna, il traffico aveva subito dei rallentamenti lungo via Pievaiola, a Strozzacapponi, dove un autobus era andato a fuoco alle 7,40, ovvero uno dei momenti di punta per la circolazione cittadina. Insomma, non una mattinata felice per chi ha dovuto imboccare queste tre strade.

