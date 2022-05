Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, nuovo nome e cambio immagine per i trent'anni

Sabrina Busiri Vici 31 maggio 2022 a

Con una grande festa al teatro Morlacchi sulle canzoni eseguite da Neri Marcorè e dalla sua band, la Fondazione cassa di risparmio di Perugia il 30 maggio 2022 ha iniziato a festeggiare il suo trentesimo compleanno con un cambio di identità. L’istituzione - che legava il suo nome a quello dell’ente creditizio, Cassa di Risparmio di Perugia – diventa semplicemente Fondazione Perugia conservando quindi l’elemento territoriale. Un processo di innovazione che, la presidente Cristina Colaiacovo, ha voluto “per sentirsi più vicino alla comunità ma che - ha confessato - non è stato semplice affrontare”. Indagini sono state condotte sia all’interno sia all’esterno, sul territorio, per capire il vissuto del marchio. “E i riscontri che ne sono usciti sono stati diversi e, in parte, non coincidevano”, ha aggiunto la presidente.

Il cambiamento di identità significa anche una immagine grafica rinnovata che “afferma, anche visivamente, il percorso che da semplice emanazione del mondo bancario l’ha trasformata in un soggetto aperto e attivo sul piano progettuale capace di interpretare il territorio e mobilitare idee ed energie per il bene comune”, riportano dalla Fondazione. E Colaiacovo aggiunge: “Il Per di Perugia detta i nostri obiettivi: per lo sviluppo, per l’ambiente, per la salute, per l’educazione, per il welfare, per l’innovazione, per l’arte, per l’Umbria, per tutti, per te”. Come sottolineato da Antonio Romano, presidente di Inarea, la società di design leader in Italia nell’identità di imprese e istituzioni: “La nuova immagine valorizza il grifo, simbolo di Perugia già presente nel vecchio logo, ridisegnato con tratti essenziali, secondo i codici dell’araldica, e in posizione eretta, a simboleggiare lo sguardo rivolto al futuro”.

L’evento al Morlacchi ha fatto registrare il tutto esaurito, tra i presenti numerose autorità, sollecitati dalla giornalista Rai Maria Concetta Mattei la presidente Colaiacovo e Francesco Profumo, presidente di Acri, l’Associazione nazionale che riunisce le Fondazioni di origine bancaria, hanno aperto il sipario. La presidente, nel ripercorrere la storia, ha ricordato che in trent’anni sono stati erogati oltre 300 milioni di euro e realizzati oltre 6 mila progetti.

