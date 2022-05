Perugia, Maria morta a 17 anni per doppia infenzione: "No responsabilità ospedale"

Francesca Marruco 31 maggio 2022 a

La relazione medico legale verrà depositata nelle prossime ore. Ma intanto, secondo quanto emerge, non sarebbe stata individuata alcuna responsabilità da parte dei sanitari del Santa Maria della Misericordia che l’hanno avuta in cura. A parlare è l’anatomopatologo bolognese, nominato dalla famiglia di Maria Elia. Il dottor Carmine Gallo spiega infatti che “alla luce di quello che abbiamo potuto vedere sia con l’autopsia che con gli esami istologici riteniamo che non ci siano responsabilità in capo ai sanitari dell’ospedale che l’hanno avuta in cura. Anzi, per quanto abbiamo visto posso dire che quei medici hanno fatto tutto il possibile, sospettando da subito la presenza dello stafilococco meticillino-resistente e impostando uno schema terapeutico adeguato”. Ma per Maria, la 17enne che il 27 marzo scorso era morta in ospedale a Perugia a 36 ore dal ricovero, non c’era stato nulla da fare.

“Purtroppo - aggiunge Gallo - la polmonite causatale dall’influenza H3N1 e l’infezione batterica che molto probabilmente non ha contratto in ospedale erano già in stadio troppo avanzato quando lei è arrivata in pronto soccorso. Avevano già fatto troppi danni”. Quelli che nelle successive 36 ore di ricovero hanno impedito ai medici di Rianimazione di riportare indietro Maria. Che dunque, come già emerso in precedenza, è deceduta per le terribili conseguenze della polmonite bilaterale e per l’infezione batterica. Ma Maria non stava male dal giorno prima del ricovero (venerdì). Almeno dal lunedì precedente aveva avuto febbre e la sua situazione era andata peggiorando. Aveva avuto pure un rush cutaneo per cui il medico di base, che non l’ha mai visitata in quei cinque giorni, si era fatto mandare una foto per Whatsapp.

Maria però peggiorava così tanto che il venerdì, poche ore prima di andare al pronto soccorso, era stata vista da una guardia medica. Che l’ aveva visitata accuratamente e le aveva prescritto un rx torace urgente per sospetta polmonite. Poche ore dopo Maria entrava in ospedale con saturazione all’80%, un quadro talmente grave da passare da verde a rosso in Pronto soccorso nel giro di un’ora. Adesso, dopo il deposito della relazione medico legale della dottoressa Donatella Fedeli, la Procura deciderà come procedere. Per ora il fascicolo è contro ignoti. E i familiari, assistiti dagli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza, potrebbero chiedere di indagare ancora. Forse stavolta altrove.

