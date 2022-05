Perugia, al via i corsi di formazione per operatori dello spettacolo

Tommaso Marconi 31 maggio 2022 a

Suono, immagine, set, multimedia, management e design: queste le aree tematiche del menù dei corsi di Spectacular Umbria, il progetto dell’agenzia Tatics Group e delle aziende Gioform, titolare del marchio Eurochocolate e Atmo, specializzata nella fornitura di servizi e strutture per lo spettacolo dal vivo e allestimenti scenografici. Il progetto, finanziato dal Programma operativo regionale Fse (Fondo sociale europeo) dell’Umbria 2014-2020, prevede un menù di corsi di formazione tecnica degli operatori del mondo dello spettacolo con il coinvolgimento di numerosi e qualificati protagonisti della vita culturale dell’Umbria, circa una trentina, e il connubio tra competenze tradizionali e competenze emergenti.

L’accesso è libero e gratuito a tutti gli interessati, purché abbiano un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e siano residenti in Umbria. Da segnalare inoltre il taglio green dell’iniziativa, nei contenuti in essa trattati, e l’inclusività del progetto, dato che a partecipare ai corsi di formazione saranno i detenuti del carcere di Spoleto: “Stiamo ragionando su come attuare questa parte programmatica, per nulla di secondo piano dato che gli studi tematici dimostrano sempre di più come l’inserimento dei detenuti nei corsi di formazione comporti poi nel futuro un abbassamento del tasso di recidiva”, ha tenuto a sottolineare Giorgio Flamini della compagnia teatrale #SIneNOmine, composta da detenuti ristretti alla Casa di Reclusione di Spoleto. Oltre a lui, ad intervenire alla conferenza stampa di presentazione del progetto Spectacular, tenutasi nella mattinata di ieri presso l’hotel Bramante, Roberto Quatraccioni per Tatics Group e Eugenio Guarducci per Gioform.

“Il nostro progetto è arrivato secondo nella graduatoria regionale; il menù di corsi è personalizzabile e alla fine del percorso i partecipanti avranno la possibilità di iscriversi all’Albo dei professionisti dello spettacolo” ha evidenziato Quatraccioni. “Il progetto Spectacular nasce per rinnovare gli operatori del settore: mancano le professionalità giuste nel nostro territorio senza le quali iniziative storiche rischiano di essere penalizzate”, ha aggiunto Guarducci. Prevista, nell’ambito dell’iniziativa, la realizzazione di un workshop durante il quale gli allievi saranno i protagonisti per la messa in scena dello spettacolo What’s your naim che verrà inserito nel cartellone ufficiale di Todi Festival 2023, di cui lo stesso Guarducci è direttore artistico. Prossimo passo, la convocazione dell’Assemblea generale di tutti i soggetti promotori di Spectacular, prevista per il 9 giugno nella sede Atmo.

