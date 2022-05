Perugia, dipendente sottrae 56 mila euro all'Agenzia delle Entrate: denunciato

Fra.Mar. 30 maggio 2022 a

Secondo le indagini avrebbe sottratto all'Agenzia delle Entrate per cui lavorava come cassiere la bellezza di 56mila euro in otto anni. Per questo motivo un dipendente della filiale di Perugia è stato denunciato per peculato e accesso abusivo alle banche dati. La Procura della Repubblica di Perugia ha reso noto di aver chiuso le indagini nei suoi confronti e di avergli recentemente sequestrato l 'intera cifra che risulta sottratta nel corso degli ultimi 8 anni. Insieme a lui è stato denunciato anche un collega che, secondo gli inquirenti, l'indagine è dei carabinieri di Assisi, lo avrebbe aiutato nel tentativo di far sparire documentazione importante.

L'uomo infatti era stato destinatario di una perquisizione nel corso del 2020 e in quell'occasione i militari avevano rinvenuto tantissime quietanze di pagamento che non erano mai state consegnate ai contribuenti. Secondo quanto emerso infatti, il dipendente aveva un preciso modus operandi: quello che preferiva era farsi pagare in contanti dai contribuenti. Così tratteneva una parte di denaro per lui. Diceva loro che il pos non era funzionante. Altre volte, quando utilizzava invece il pos, digitava una cifra più alta generando due quietanze e quella in eccesso la consegnava ad altri utenti facendosi pagare in contanti.

L'indagine era partita nel 2019 quando un contribuente era andato dai carabinieri del radiomobile di Assisi raccontando che secondo lui il dipendente delle Entrate si intascava parte dei soldi che lui aveva pagato per saldare delle cartelle esattoriali rateizzate. Da lì, i militari avevano iniziato tutti i dovuti accertamenti che hanno portato al sequestro per equivalente emesso ad aprile - e già confermato dal Riesame - e adesso alla chiusura delle indagini.

