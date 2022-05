Perugia, vandali smontano cerchioni delle auto in sosta: raid nella notte

30 maggio 2022 a

Risveglio amaro quello di domenica mattina 29 maggio, nel quartiere di Borgo Bello a Perugia, dove decine di residenti si sono ritrovati i cerchioni delle automobili smontati. Con i copricerchi appoggiati alle loro vetture. Per tutte le auto parcheggiato lungo la via che porta alla chiesa di San Pietro la stessa sorte. Tranne quelle che avevano i copricerchi legati. I residenti esasperati hanno segnalato l’accaduto alla polizia.

Ma, non essendoci telecamere o testimoni, sarà difficile capire chi sia stato l’autore del raid.

In un altro angolo di centro storico invece, negli ultimi anni meta per drogarsi, bere, urlare e persino espletare bisogni fisici di gruppi di ragazzini in orario notturno, sembra che l’installazione di una telecamera di sorveglianza, messa dopo le insistenti richieste dei residenti, abbia cambiato le cose. Succede in via Mattioli nel cuore dell’acropoli dove adesso campeggio una grossa telecamera e un altrettanto grosso cartello che avverte di essere in una zona videosorvegliata.

Un residente racconta che da quando è stata installata i gruppetti di ragazzi arrivano e poi si spostano. Certo, spiega amaramente il residente, il problema si allontana solo di qualche metro. In piazza Piccinino infatti continua il solito via vai di ragazzi che urlano, bevono e si drogano. “L’unica soluzione - spiega il residente - e lo vediamo coi nostri occhi sono telecamere come questa che funzionano da deterrente”.

