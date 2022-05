Poste, sistemi informatici in tilt in Umbria: sospetto attacco hacker, poi la precisazione

Francesca Marruco 30 maggio 2022 a

a

a

Sistemi informatici in tilt in Poste stamattina. In Umbria alcuni sportelli stanno rimandando indietro gli utenti, in altri si sono formate diverse code perché è impossibile erogare servizi. La situazione è la stessa in tutta Italia. Poste conferma il disservizio e, al momento non è stato adottato alcun provvedimento di chiusura degli uffici perché i tecnici sono al lavoro e si spera che i sistemi possano ripartire.

Hacker, Killnet minaccia l'Italia e sfida Anonymus: "Domani un attacco irreparabile"

Immediato il pensiero al possibile attacco hacker annunciato dagli hacker russi di Killnet, ma non è ancora chiara la natura del problema. Su leggo.it Poste Italiane ha spiegato che si tratta di un problema ai sistemi informatici di natura interna, che non ha nulla a che vedere con eventuali attacchi dall'esterno.

(in aggiornamento)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.