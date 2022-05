Umbria, la guerra costerà 883 euro a famiglia

Sabrina Busiri Vici 30 maggio 2022 a

Gli effetti della guerra in Ucraina, a oggi, produrranno per l’anno in corso in Umbria una riduzione del Pil di 337 milioni che corrisponde a una perdita del potere d’acquisto medio per ciascuna famiglia umbra pari a 883 euro. Le stime, parziali e suscettibili a cambiamenti, arrivano da uno studio della Cgia di Mestre che ha analizzato il caso a livello nazionale, scendendo poi su ogni singola realtà territoriale.

L’analisi compiuta parte dal confronto tre le ultime previsione di crescita del Pil realizzate prima dell’avvio del conflitto (gennaio di quest’anno) con le successive realizzate dopo l’invasione russa (8 aprile), da qui emerge che la diminuzione della ricchezza prodotta dalla nostra regione sarà dell’1,9%; mentre a livello Nazionale si stima una decreascita dell’1,8%. In termini assoluti il deterioramento della situazione economica provocherà una riduzione in termini reali del Pil pari a 337 milioni che, rapportati alle 382 mila famiglie presenti nella regione, si traduce in una perdita di potere di acquisto per ciascun nucleo di 883 euro.

Più penalizzante risulta il dato nazionale pari a un calo del potere acquisto di 929 euro a famiglia.

Le regioni con le perdite maggiori risultano essere il Trentino Alto Adige (-1.685 euro); la Valle d’Aosta (-1.473 euro) e il Lazio (-1.279 euro). Per le regioni del Sud, invece, l’impatto della crisi risulta meno violento. Perché? “Un’economia meno aperta ai mercati internazionali e dimensionalmente più piccola in termini di Pil pro capite - riporta lo studio - subirà in questo caso un impatto meno negativo”. L’Umbria si posiziona al tredicesimo posto sulla lista delle venti regioni ed è seguita da tutte le realtà del Sud. A chiudere c’è la Sicilia con una perdita di 437 euro a famiglia.

Il quadro diventa ancora più fosco quando a una bassa crescita del Pil, addirittura negativa - si legge ancora nello studio - si affianca un’inflazione molto alta. L’Umbria, in particolare, nel mese di aprile è risultata la quarta regione più cara d'Italia, secondo la classifica redatta dall'Unione consumatori, in termini di aumento del costo della vita: con una crescita dei prezzi del 6,4%.

Un’economia spinta verso una crescita paria a zero con un’inflazione in salita - è quanto emerge sempre dall’analisi Cgia Mestre - potrebbero determinare una situazione, sia a livello nazionale che locale, così negativa “da rendere inefficaci i miliardi di investimenti previsti nei prossimi anni dal Pnrr”.

