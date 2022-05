Covid in Umbria, 420 attualmente positivi in meno. Stabili i ricoveri. Nessuna nuova vittima

29 maggio 2022 a

a

a

In una sola giornata sono ben 420 in meno gli attualmente positivi in Umbria. Nel bollettino Covid di oggi, domenica 29 maggio, infatti, sono stati registrati altri 476 positivi, ma le guarigioni sono state 896. Quindi attualmente i positivi ufficiali in regione sono 7.338. Non ci sono stati nuovi decessi causati dalla pandemia. Stabili i ricoveri: sono 104 con tre posti occupati nei reparti di rianimazione. Scendono da 84 a 81 i pazienti in area medica Covid, salgono da 17 a 20 i positivi degli altri reparti. I dati sono frutto dell'analisi di 2.407 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è del 19.77%, era del 13.46% la scorsa settimana.

Covid, 14.826 nuovi casi e 27 decessi nelle ultime 24 ore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.