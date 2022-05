Terni, concorso per 47 posti stoppato dal Tar: beffa per 1824 candidati

29 maggio 2022 a

I capannoni del Centro Umbria Fiere di Bastia Umbra (foto) erano già pronti. Lunedì 30 e martedì 31 maggio 2022, infatti, avrebbero dovuto ospitare le due prove – scritta e pratica – per l’assegnazione di 47 posti da collaboratore amministrativo professionale - cat. “D” attraverso il concorso bandito in forma congiunta tra le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Umbria, con l’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni capofila. Ed invece una sentenza del Tar pubblicata venerdì pomeriggio ha sancito che non se ne farà nulla, così che, venerdì sera, la direzione dello stesso ospedale ternano ha diffuso la delibera di sospensione della prova dalla quale è emerso l’alto numero di candidati: erano, o è meglio dire “sarebbero stati”, 1824.

Ed invece non se ne fa nulla perché i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di una donna, i cui interessi legali sono stati curati dall’avvocato Mario Bruto Gaggioli Santini, che aveva partecipato a un concorso del 2017 dell’azienda ospedaliera di Perugia, per la stessa figura professionale, ed era stata dichiarata idonea, pur non essendo entrata tra i primi tre che avevano diritto al posto.

Ma in graduatoria lei invece c’era entrata ed è proprio da quella graduatoria che le aziende ospedaliere e sanitarie umbre avrebbero dovuto pescare prima di bandire un altro concorso.

Nello specifico, i 47 posti del concorso sarebbero stati così suddivisi: 7 per il Santa Maria, 5 per l’Usl Umbria 2, 20 all’Usl Umbria 1, 15 all’azienda ospedaliera di Perugia. E invece domani e dopodomani non se ne farà nulla. Nella delibera di venerdì sera, la direzione del Santa Maria “prende atto della sentenza del Tar”, disponendo “in conseguenza l’espletamento della procedura del concorso pubblico”, riservandosi “ogni opportuna ed eventuale iniziativa avverso la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale”. Medesima formula usata dalla Regione Umbria che però, aggiunge, assumerà “ogni iniziativa possibile per garantire il reclutamento del personale necessario”.

