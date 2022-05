Perugia, apre negozio ma non trova commesse da assumere

Sabrina Busiri Vici 29 maggio 2022 a

“Sembra proprio che nessuno abbia bisogno di lavorare, incredibile”. Esclama con un paradosso l’imprenditore perugino Paolo Mariotti dopo avere a lungo cercato personale per l’apertura del nuovo negozio di abbigliamento a Ponte San Giovanni. I profili da impiegare nell’attività commerciale appena inaugurata in via Manzoni si riferiscono a una commessa con esperienza nel settore dell’abbigliamento e due apprendiste, di età massima 24 anni, sempre da impiegare nel medesimo settore.

Lei assume? E paga bene?

“Assumo, certo. E per quanto riguarda le condizioni mi attengo al contratto nazionale del commercio, ovvero la paga è in media di 1.200/1.400 euro al mese con tredicesima e quattordicesima mensilità, contributi e tfr. Insomma, come tutti”.

Da quanto tempo va avanti la ricerca di personale?

“Da oltre due mesi e solo ora penso di aver trovato almeno un paio di profili dei tre che stavo cercando. Sono però arrivato a individuare le persone giuste non certo perché qualcuno ha risposto al mio annuncio ma attraverso il passaparola fra amici e conoscenti. Certo, ora occorrerà un periodo di prova”.

Ma qualcuno avrà pur risposto ai suoi annunci?

“Non più di una decina di persone in due mesi. Abbiamo richiesto specificamente di presentarsi di persona nei nostri negozi, non inviare curriculum”.

Quali esattamente le caratteristiche del profilo cercato?

“Un minimo di esperienza nel settore, niente di più. Oltre alla voglia di lavorare”.

Insomma poche risposte, quali spiegazione si è dato?

“Non so, mi chiedo anche io il perché oggi sia tanto difficile trovare personale. Tra l’altro è un fenomeno che riguarda molti altri settori da quanto posso costatare. Con questo non voglio entrare in dinamiche che riguardano interessi e motivazioni delle nuove generazioni”.

Lei ha un negozio in corso Vannucci e ora sceglie di investire anche a Ponte San Giovanni, il quartiere sta diventando commercialmente appetibile?

"Lo spazio che ho trovato è molto bello, ex magazzini Giorgetti, e ben collocato al centro di via Manzoni, perciò l’ho considerata una nuova opportunità per il nostro tipo di prodotto molto fashion a prezzi convenienti".

