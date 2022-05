Terni, Lorenzo Barone verso l'Egitto si difende dalla sabbia e dai... ragazzini

Alessandro Picchi 29 maggio 2022 a

Lorenzo Barone è al suo 97esimo giorno di viaggio. Sta affrontando gli ultimi 400 chilometri nel deserto del Sudan, lungo le sponde del Nilo, per attraversare il confine con l’Egitto. Da lì, l’avventuriero di San Gemini si recherà in Turchia, dove aveva programmato di riposarsi in compagnia di sua moglie Aygul. Era partito ad inizio settimana da Khartoum, la capitale del Sudan, diretto a nord e pronto ad attraversare il deserto.

“Il primo giorno ho percorso 142 km - aveva scritto mercoledì 25 maggio 2022 sui suoi canali sociali - nei quali ho visto abitazioni e villaggi diminuire drasticamente. La notte mi sono poi accampato nel deserto, ma un forte vento ha iniziato a soffiare da Nord. La sabbia sottile passava ovunque ed ho finito per mettere la mascherina FFP2 per riuscire a dormire decentemente. Il secondo giorno il vento è aumentato a 35/40 kmh ed ho percorso solamente 79 km in oltre 8 ore effettive di movimento. Il paesaggio però è stato incredibile e l’emozione di essere lì in quel momento fortissima”.

La mattina successiva, Barone, mentalmente esausto, si era riposato presso il benzinaio di un piccolo villaggio ed era ripartito nel tardo pomeriggio, solo quando il vento era diminuito ma pedalando nel buio fino alle 2:58 di notte. “È stata un’esperienza altrettanto emozionante e particolare”, aveva rivelato. Mercoledì, invece, altro episodio sgradevole per l’avventuriero, come già accaduto in Kenya con i bimbi locali. “Dopo la pace nel deserto stamattina sono tornato nella ‘civiltà’, dove ho avuto di nuovo due incontri spiacevoli con dei ragazzini che mi tiravano i sassi. Questa in Africa è un esperienza unica che volevo fare da tempo, ma sono ormai anche davvero stanco, sia fisicamente che mentalmente”. Per il giovane cicloamatore l’Egitto si avvicina e, con lui, anche l’ultima parte della prima metà del viaggio lungo la via terrestre più lunga del mondo: da Capo Agulhas, in Sudafrica, a Capo Dezhnev, in Russia.

