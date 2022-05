Perugia, bimbo di un anno ricoverato: i fascicoli di indagine sono tre

Francesca Marruco 29 maggio 2022 a

Non ci sono solo i due fascicoli di indagine per maltrattamenti e omessa refertazione tra gli accertamenti disposti dalla Procura per capire cosa sia accaduto al bimbo nigeriano di un anno arrivato in pronto soccorso in arresto cardiaco due settimane fa. In Procura infatti c’era pure un altro fascicolo, aperto in seguito al precedente ricovero del bimbo del 24 marzo. Ma evidentemente nessun accertamento ha portato all’adozione di alcuna misura. L’ipotesi, sin da marzo, era la stessa che si è nuovamente materializzata il 15 maggio: quell’angioletto non poteva essersi procurato lesioni di tale natura in maniera accidentale. I medici che lo avevano avuto in cura (era rimasto ricoverato circa10 giorni) lo avevano segnalato. Ma la segnalazione, evidentemente non è arrivata a chi di dovere nei tempi giusti. Non si attiva alcun codice rosso. Le deleghe per gli accertamenti partono solo quando il bimbo viene dimesso.

E, sembra che arrivino alla Procura della Repubblica in seconda battuta, dopo che dal Santa Maria della Misericordia viene inviata una segnalazione alla Procura dei Minori. Un fascicolo nel quale non risultano indagati e che di fatto, a questo punto, confluirà in quello a carico della madre, aperto per i fatti del 15 maggio. Quando il piccolino era arrivato in arresto cardiaco, in ipotermia e con delle preoccupanti lesioni - anche una frattura - alla testa. Dopo il ricovero e il trasferimento al Meyer ieri è finalmente uscito dalla terapia intensiva e i medici parlano di un lieve miglioramento. Ma la prolungata ipossia potrebbe avergli lasciato dei danni permanenti. Se qualcuno si fosse mosso prima il piccolo si sarebbe potuto salvare da presunti ulteriori maltrattamenti? Sulla natura delle lesioni la Procura ha incaricato il professor Bacci.

La mamma - a cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale - dice di non aver mai fatto del male al suo bimbo. Ma tutte quelle lesioni e tre ingressi in ospedale in due mesi con fratture agli arti, al dito di una manina e alla testa non convincono. Se il 24 marzo fosse scattato subito un codice rosso le cose sarebbero andate in maniera diversa? Intanto la Procura nel fascicolo per omissione di referto sta effettuando accertamenti su quanto accaduto il 15 maggio. Il piccolo è arrivato in pronto soccorso la mattina alle 9, ma l’autorità giudiziaria - come sottolineato anche nella nota del Procuratore Raffaele Cantone - è venuta a conoscenza dell’evento non solo nel tardo pomeriggio.

