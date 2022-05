Gubbio, incidente sulla Contessa: ferito nello schianto in galleria con lo scooter

28 maggio 2022 a

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 28 maggio, a Gubbio. Una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, una squadra del distaccamento di Gubbio è intervenuta nell'incidente stradale avvenuto all'interno della galleria della Contesa S.S. 453, nel Comune di Gubbio. C'era uno scooter a terra con una persona ferita e non risultano altri mezzi coinvolti nel sinistro. Il ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale per le cure necessarie del caso. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri. Non si conosce al momento la gravità delle condizioni della persona rimasta ferita nell'incidente della galleria.

