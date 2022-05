Passignano, "nessuna criticità sul viadotto, è sicuro". Perugia-Bettolle: l'esito dei controlli sul giunto

28 maggio 2022 a

Nella tarda serata di ieri, venerdì 28 maggio, si sono concluse le verifiche dei tecnici Anas sul viadotto «Passignano», lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dopo le immagini di una presunta lesione all’impalcato diffuse sui social e che abbiamo pubblicato e che qui riproponiamo.

«Va evidenziato - sono le parole diffuse da Anas - che quello che si vede nelle immagini non è una lesione bensì un giunto strutturale che unisce due travate del viadotto, così realizzato all’epoca della costruzione dell’opera secondo la tecnica costruttiva prevista dal progetto. I controlli eseguiti hanno confermato che il giunto non presenta alterazioni pertanto non sussiste alcuna criticità o anomalia sulla sicurezza statica del viadotto.

Il viadotto è lungo 630 metri e suddiviso in 10 campate. Ogni travata, di lunghezza pari a 140 metri, è appoggiata su due pile distanti tra loro 70 metri mentre alle estremità sono presenti due sbalzi di 35 metri ciascuno. Gli sbalzi terminano con una sezione inclinata di circa 45 gradi e fungono da mensola di appoggio per lo sbalzo dell’impalcato successivo. In questo punto si collocano i giunti strutturali che sono complessivamente 8 (quattro per ogni carreggiata)».

