Umbertide, muore a 75 anni Franco Bartocci: storico socialista, fu anche assessore

Franco Bartocci o Guardabassi, storico leader dei socialisti di Umbertide, è stata ritrovato senza vita venerdì mattina all'interno della propria abitazione. Aveva 75 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 15 luglio), non era sposato e non aveva figli e viveva da solo nel proprio appartamento situato in via Ruggero Grieco.

Bartocci sarebbe deceduto tre giorni prima il ritrovamento del suo corpo. Soffriva da tempo di patologie pregresse che l'avevano indebolito nell'ultimo periodo della sua vita. Ad allertare i soccorsi è stato un suo amico che non riusciva a rintracciarlo, né al telefono né provando a bussare all'abitazione.

A ritrovare Bartocci sono stati quindi i vigili del fuoco poco dopo le 9 di ieri mattina, dopo essere riusciti a sfondare la porta di casa dell'anziano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vita di Franco Bartocci è stata interamente dedicata alla politica. Diplomato in ragioneria, è stato a lungo quadro della Regione Umbria. Forte è stato il suo impegno nell'agone politico locale. Segretario per decenni del Partito socialista italiano (incarico che ha mantenuto fino a poco tempo fa), Bartocci è stato consigliere comunale di Umbertide per tre lustri, dal 1980 al 1995. Ha ricoperto anche l'incarico di assessore comunale al commercio e si deve a lui l'invenzione di una delle manifestazioni più longeve della città come le Fiere di Settembre.

E’ stato nel consiglio di amministrazione del Molino Popolare Altotiberino nel periodo tra il 1984 e il 1996. Per la Comunità Montana dell'Alto Tevere è stato sia consigliere che assessore dall'inizio degli anni '80 fino alla metà degli anni '90. Nel quadriennio tra il 1981 e il 1985 è stato al vertice del consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del perugino. Tra i suoi ultimi impegni amministrativi si ricordano quelli per Multiservices, azienda di distribuzione del metano, per la quale è stato consigliere nel 2009, vicepresidente dal 2010 al 2013 e fino al 2019 amministratore delegato. Molti gli attestati cordoglio provenienti da molti settori della città e della vita politica umbertidese.

A esprimere le condoglianze per la scomparsa di Franco Bartocci è stata l'amministrazione comunale cittadina. Un ricordo è stato espresso anche dall'ex sindaco e segretario di Umbertide Partecipa, Marco Locchi, che dice: “Ha sempre dimostrato lealtà ed intelligenza politica, doti che unite alle innate caratteristiche di astuzia e furbizia gli hanno permesso di portare avanti il partito socialista anche nei momenti più difficili”. Per Luca Squartini, segretario del Psi di Umbertide, Bartocci “ci lascia un enorme vuoto. Rendiamo omaggio ad un compagno che ha tenuto alta la bandiera socialista nei giorni più duri del nostro partito assicurando sempre una solida rappresentanza nelle istituzioni locali al governo cittadino”.

Le esequie funebri sabato 28 maggio alle 14,30 nella chiesa di Cristo Risorto.

