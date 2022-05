Terni, coltellate al marito per gelosia: denunciata donna di 51 anni

28 maggio 2022 a

a

a

Si è scagliata contro il marito con straordinaria violenza, brandendo addirittura un coltello con il quale aveva tutte le intenzioni di colpirlo e fargli del male, tanto da riuscire comunque a ferirlo, malgrado un precipitoso tentativo di fuga dell’uomo.

Protagonista della vicenda, che si è conclusa con una denuncia a piede libero, una donna originaria dell’est europeo, di 51 anni, che ora dovrà rispondere di lesioni aggravate nei confronti del legittimo consorte, connazionale della donna ma di due anni più giovane.

Lite in casa: lui la picchia, lei lo ferisce col coltello. Medicati in ospedale

Alla base dell’atto criminoso, a quanto hanno ricostruito i carabinieri del comando stazione di Terni che hanno raccolto la denuncia dell’aggredito, ci sarebbe la gelosia. Una gelosia dirompente, che ha offuscato la mente della 51enne al punto da farle perdere il lume della ragione.

Sempre a quanto accertato dai militari dell’Arma, attraverso i riscontri con cui hanno dato seguito alla denuncia presentata dall’uomo, tra i due sarebbe scoppiata una lite legata proprio a presunte “scappatelle” del marito, o comunque dalla sua condotta – contestata dalla moglie – che l’avrebbe convinta che lui potesse averla tradita.

Lo lascia poi lo denuncia per stalking. Giudice assolve il collega di lavoro

La discussione è diventata così prima litigio, poi qualcosa di peggio, visto che la signora ha impugnato un coltellaccio da cucina e lo ha rivolto verso il marito. Il quale, capite le intenzioni della moglie, ha cercato di rifugiarsi in camera da letto, in realtà non riuscendo subito a mettersi in salvo. Mentre stava chiudendo la porta la donna è infatti riuscita comunque a infilare la mano con il coltello e a colpire al braccio il malcapitato, provocandogli alcune escoriazioni, per fortuna non di gravità tale da richiedere l’intervento di personale medico.

Approfittando di un momento nel quale la donna aveva allentato la sua pressione, l’uomo è uscito dalla camera, ha lasciato di corsa l’appartamento ed è filato dritto al comando di via Radice dei carabinieri di Terni, dove ha raccontato quanto era successo. Dopo gli accertamenti di rito, gli investigatori dell’Arma hanno fatto scattare la denuncia.

Lei perseguita lui: scatta la denuncia per stalking e il divieto di avvicinamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.