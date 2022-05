Passignano, viadotto Perugia-Bettolle si spacca: corsa alle verifiche sul raccordo

27 maggio 2022 a

a

a

Una profonda crepa sul viadotto, come se si stesse per spezzare in due. Questo è quello che risulta dall’immagine che qui pubblichiamo. E’ stata segnalata venerdì 27 maggio all’altezza di Passignano sul Trasimeno in Umbria, sul raccordo, proprio sopra la zona industriale.

E45, voragine si apre sull'asfalto: danni ai mezzi in transito e paura. Si vedeva il fiume sotto al viadotto

E’ scattato il sopralluogo di Polstrada, tecnici Anas e carabinieri.

Gli operatori dell’ente strade hanno avviato gli accertamenti per verificare natura ed entità dell’eventuale danno. Stando a una prima analisi si potrebbe trattare del cedimento di un giunto. O anche del movimento di una “sella Gerber”, tecnica di costruzione degli anni Ottanta: un fenomeno che di per sé non denoterebbe un fattore di pericolo. Fatto sta, la strada sottostante è stata chiusa dalle forze dell’ordine per sicurezza, in caso di cedimenti.

"Viadotto Puleto a rischio crollo": due anni dopo il sequestro sulla E45 che divise l'Italia fissato processo ai dirigenti di Anas



Le immagini della crepa sul viadotto hanno fatto in poco tempo il giro del web, con tanto di video diventato virale in poco tempo. Alla Polstrada è arrivata la segnalazione di un utente che ha visto le immagini e ha chiamato i soccorsi.

Nonostante l’ampiezza della crepa i tecnici Anas hanno effettuato il sopralluogo senza chiudere al traffico il raccordo. E anche dopo una prima ispezione non è stato ritenuto necessario transennare la quattrocorsie.

E45, un anno fa la chiusura del viadotto Puleto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.