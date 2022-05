Umbria, "temporali violenti e grandine". Fine settimana con temperature in picchiata, poi inizio giugno rovente

27 maggio 2022 a

Temporali, grandine, temperature giù di 10 gradi e poi torna il gran caldo. Sono le previsioni per i prossimi giorni sull'Umbria. Il sito specializzato Umbria meteo, ha dato i dettagli dell'evoluzione. "Seppur la nostra regione non verrà interessata direttamente da un vero e proprio fronte perturbato o circolazione depressionaria, avremo, da oggi pomeriggio venerdì 27 fino a lunedì 30 maggio, quattro giorni con instabilità atmosferica tra il debole e il moderato."

Viene spiegato che "domani sabato 28 maggio il clou dell’azione dei due sistemi depressionari con una possibile area di convergenza, con correnti nord occidentali che fronteggeranno correnti sud orientali, proprio sopra l’Umbria. Rovesci e temporali, sempre prevalentemente pomeridiani, saranno più diffusi ed ancora in qualche caso di forte intensità, quindi precipitazioni violente, grandine, raffiche di vento e fulmini. In serata tenderanno a prevalere correnti nord occidentali con l’entrata di aria più fredda e calo termico più consistente, parziale miglioramento". Domenica 29 maggio "ancora molte nubi e qualche pioggia sparsa, soprattutto lungo l’Appennino e sul centro sud della regione, probabilmente sarà la giornata più fresca, temperature massime anche 10 gradi più basse di quelle attuali, migliora in serata, venti deboli settentrionali con qualche rinforzo nelle aree interessate da temporali".

Lunedì 30 maggio giornata che inizierà con il sole ma nel pomeriggio ancora debole instabilità atmosferica con formazione di cumulonembi, qualche locale rovescio o isolato temporale, più probabili lungo l’Appennino, più deciso miglioramento atmosferico in serata con schiarite e rasserenamenti, temperature massime in aumento, venti deboli sud occidentali. "Da martedì 31 maggio ancora alta pressione afro mediterranea che garantirà giornate soleggiate e temperature che torneranno ad aumentare rapidamente tanto che, tra mercoledì 1° giugno e venerdì 3 giugno, potremo registrare temperature massime anche superiori alle attuali", dicono gli esperti.

