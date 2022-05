Vino, cantine aperte in Umbria: dove andare per le degustazioni nel fine settimana

Simona Maggi 27 maggio 2022 a

Torna il 28 e il 29 maggio 2022, l'appuntamento con 49 Cantine aperte, ecco le proposte per l'Umbria. A Montefalco gli amanti del vino potranno vistare la cantina Antonelli San Marco sabato e domenica dalle 9,30 alle 18. Spotandosi a Collazzone alla cantina Baldassarri sabato ci sarà la tradizionale cena del vignaiolo. Domenica dalle 10 alle 19 degustazioni e musica.

A Perugia l’appuntamento è da Bennicelli sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 21,30 per le visite alla cantina e in vigna, degustazioni e aperitivo al mattino e alla sera. Domenica saranno possibili visite e degustazioni dalle 10 alle 12,30. Blasi cantine a Umbertide apriranno le porte ai visitatori domani e domenica. Porte aperte anche da Brizziarelli a Bevagna. Domenica, la cantina aprirà dalle 11.

A Montefalco Arnaldo Caprai organizza visite della cantina con degustazione su prenotazione. C’è anche l'azienda agricola Carini a Colle Umberto di Perugia che apre le porte sabato e domenica. Appuntamento al Castello della Sala a Ficulle domenica dalle 10 alle 18 per degustazione e visita della cantina. Sarà il castello di Corbara nell'orvietano domenica ad accogliere i visitatori dalle 9,30 alle 18,30 per far degustare le nuove annate e visitare la cantina. Il castello di Magione aprirà domenica dalle 10,30. Nel ternano i visitatori verranno accolti nel castello di Montegiove (Terni) per l’intera giornata di domenica.

Porte aperte anche al castello di Montevibiano Vecchio a Mercatello di Marsciano domenica dalle 10,30 per visite e degustazioni. A Perugia si va da Chiorri. Sabato la cantina ospiterà la cena con il vignaiolo. Domenica l'apertura è dalle 11 alle 20. A Cannara da Di Filippo si inizia sabato con a tavola col vignaiolo. Alla cantina Dionigi di Bevagna l’appuntamento è sabato e domenica.

A Castiglione del Lago c’è la cantina Duca delle Corgna che apre le porte agli amanti del vino. Eraldo Dentici-Azienda agraria Rialto a Casale di Montefalco ospità sabato sera dalle 20 la cena di pesce con il vignaiolo. Domenica, invece, dalle 11 si potranno degustare altre specialità. La cantina Milziade Antano Fattoria Colleallodole di Bevagna aspetta i turisti del vino domenica. Sarà la fattoria di Monticello di Ripalvella di San Venanzo che sabato e domenica aprirà le porte per visite alla cantina e degustazioni guidate di vino e prodotti del territorio. Sabato ospiterà anche la cena a tavola col vignaiolo. Porte aperte anche da Fongoli a Montefalco. La cantina Goretti di Pila a Perugia domenica dalle 10 alle 18 farà degustare a tutti gli ospiti della cantina Goretti i vini delle produzioni di Perugia e di Montefalco. La cantina la Fonte di Bevagna aprirà sabato dalle 10 fino alle 19, seguirà la cena a tavola con il vignaiolo. Domenica apertura dalle 10 fino alle 20. In località Montepennino di Montefalco la Veneranda sabato e domenica dalle 11 alle 20 propone visite guidate in cantina e degustazione vini. Alla cantina Le Cimate di Montefalco sabato torna, dalle 19,30, a tavola col vignaiolo. Domenica degustazioni.

A Massa Martana porte aperte alla cantina da Stefano Leonucci sabato e domenica dalle 9 alle 22. Cantine Lungarotti aperte a Torgiano e Montefalco, sabato dalle 10 alle 18 e domenica. Anche qui la cena a tavola con il vignaiolo a Torgiano. A Madonna del Latte di Sugano ad Orvieto la cantina sarà aperta sia sabato dalle 9 alle 19 che domenica dalle 9 alle 17. A Madrevite di Castiglione del Lago apertura dalle 16 alle 23 sia sabato che domenica. A Bevagna la cantina Mevante resterà aperta sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle18 e alle 20,30 ci sarà la cena a tavola con il vignaiolo. Domenica porte aperte dalle 10 alle 12,30. In località Bardano di Orvieto c’è la cantina Neri che sabato e domenica resterà aperta dalle 10 alle 18.

Al Palazzone in località Rocca Ripesena di Orvieto porte aperte sabato dalle 20 con la cena a tavola col vignaiolo. Domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30. Alla cantina Perticaia a Montefalco le porte della cantina saranno apertesabato dalle 10 alle 19.

Anche per la giornata di domenica apertura dalle 10 alle 19. A cena con il vignaiolo a Plani Arche di Perugia sabato dalle 20. Domenica dalle 10 alle 18 degustazione gratuita dei vini. Alla Roccafiore a Todi sabato torna la tradizionale cena del vignaiolo. Domenica visite e degustazioni dalle 10 alle 19. Tanti gli appuntamenti proposti dalla cantina Saio di Assisi sabato e domenica.

La cantina Sasso dei Lupi a Marsciano resterà aperta sabato dalle 10 alle 21. Anche la cantina Scacciadiavoli di Montefalco resterà aperta domenica dalle 10 alle 19. Spostandosi alla cantina Semonte di Gubbio le porte resteranno aperte domenica dalle 10,30 alle 18,30. Sabato e domenica l’azienda Sportoletti a Spello sarà aperta dalle 10 alle 18 in entrambe le due giornate. Domenica la cantina tenuta Castelbuono di Cantalupo di Bevagna sarà aperta dalle 10 alle 19. Sabato cena col vignaiolo e domenica dalle 12 la Tenuta Vitalonga di Ficulle sabato con la cena del vignaiolo, mentre domenica appuntamento dalle 12 per visite guidate.

Appuntamento sabato dalle 10 alle 18 e domenica visite guidate ogni 40 minuti, dalle 11 alle 16 alla cantina Terre de la Custodia di Gualdo Cattaneo. Terre de Trinci A Foligno resterà aperta domenica dalle 10 alle 20. Terre Margaritelli in località di Miralduolo a Torgiano resterà aperta sia sabato dalle 10 alle 23, che domenica, dalle 10 alle 18 per degustazioni di vino. La cantina Todini di Todi resterà aperta nel weekend con orario continuato dalle 10 alle 19. La cantina Torre Bisenzio località Casa Bassa di Allerona, sabato e domenica dalle 11 alle 19 prevede visite guidate della cantina e una gustosa grigliata con hamburger di Chianina di produzione proprio biologica, abbinati a verdure, pane fatto in casa e, naturalmente, il vino. La cantina Violati a San Gemini aspetta i turisti del vino domenica dalle 10 alle 19. Sabato e domenica dalle 10 alle 20 alle cantine Zanchi di Amelia saranno due giorni di degustazioni e visite guidate a cantina e vigneti.

