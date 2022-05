Umbria, in nove chiedono risarcimento danni all' Usl 1 per le vaccinazioni Covid

Alessandro Antonini 26 maggio 2022 a

Lo scorso anno all’Usl 1 sono scattate nove richieste di risarcimento per presunti errori medici e responsabilità sanitarie nella vaccinazione Covid. Si tratta di casi, secondo le denunce dei pazienti, di reazioni avverse di vario tipo e anche di errori - secondo i denuncianti - nelle somministrazioni. Vedi vaccini Covid di un tipo somministrati al posto di quelli previsti. Tipo Pfizer invece del Moderna. Almeno due i casi.

E’ quanto emerge dai dati sulla “malpractice” sanitaria rilevati dall’ufficio gestione legali sinistri dell’Usl del Perugino, del Lago, della Media Valle e dell’Altotevere. Lo stesso ufficio fa sapere che in tutti e nove i casi le pretese risarcitorie sono state respinte, in prima istanza. Dunque si profila l’iter giudiziario. Nel 2019 sempre all’Usl 1 sono stati aperti, a seguito di specifiche richieste risarcitorie, 72 sinistri per presunta malpractice. Nel 2020 sono stati 51 e nel 2021 altri 64, in cui sono ricompresi i 9 sinistri per presunte responsabilità ricollegabili alla vaccinazione Covid.

La flessione del 2020 è addebitabile ai minori accessi alle strutture Usl a causa della stessa pandemia.

Anche nella Usl 1, come nelle omologhe unità sanitarie delle regioni e i Paesi più sviluppati, sono aumentate in maniera considerevole le richieste risarcitorie collegate a responsabilità sanitaria. Nelle aziende umbre dal 2013 - fa sapere l’ufficio generali e contenziosi - vige un modello di autoritenzione del rischio sanitario eccezion fatta per sinistri ‘catastrofali’, oltre i 700 mila euro, per i quali fino all’ottobre del 2020 c’è stata apposita polizza assicurativa. Attualmente le aziende sanitarie umbre sono in un regime di completa autoassicurazione. Ciò significa che le richieste risarcitorie collegate a presunta responsabilità sanitaria, vengono esaminate ed istruite all’interno della Usl da un collegio multidisciplinare o sottoposte, qualora il valore del sinistro superi una certa soglia alla valutazione di un comitato esterno sovraziendale, istituito presso l’azienda ospedaliera di Perugia capofila del progetto regionale.

