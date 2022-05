Orvieto, esce Frida: il nuovo singolo di Moà

26 maggio 2022 a

Domani venerdì 27 maggio per MFly Dischi esce il nuovo singolo di Moà dal titolo Frida. La cantautrice originaria di Orvieto, pubblica un brano pop che si ispira alla figura di Frida Khalo per raccontare una storia di amore, di forza interiore e di resilienza. Un pezzo dalle sonorità estive, ma che porta con sé la forza violenta della primavera che rinasce. Il testo arriva dalla penna della stessa Moà e di Andrea Mescolini su un beat di Davide Tagliapietra.

Martina Maggi, in arte Moà, è nata a Orvieto nel 1995. A cinque anni ha iniziato a studiare chitarra classica e si è appassionata subito a ogni forma di pop music contaminata dal soul, dal rock e dal blues. A 16 anni è entrata a far parte dell'orchestra giovanile popolare diretta dal maestro Ambrogio Sparagna, collaborando con artisti del calibro di Francesco De Gregori. Ha condiviso il palco con Andrea Bocelli, Sergio Sylvestre ed Usher. Nel 2017 la partecipazione ad Area Sanremo, conquistando la finale nazionale. Nel 2018 il suo primo inedito.

Colleziona poi altre straordinarie esperienze, fino al 2019 quando partecipa al gioco musicale All together now in onda su Canale 5 in prima serata. Ottiene consensi e applausi, conquista la finale. Pochi mesi dopo è sul palco di X Factor dove si esibisce al piano. Anche in questo caso ottiene quattro sì, il consenso del pubblico e si guadagna l'accesso ai Boot-Camp. La svolta arriva nel mese di dicembre 2020 quando prende il nome d'arte di Moà e pubblica un brano interamente scritto in inglese: We'll run. A settembre 2021 esce Carnevale. Nel 2021 la grande soddisfazione di vincere Area Sanremo 2021 con Sirena senza coda. Ora il nuovo brano.

