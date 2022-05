Covid, in Umbria diminuiscono ricoveri e infezioni. Gli attualmente positivi sono 8.056

25 maggio 2022 a

Il Covid anche oggi, mercoledì 25 maggio, fa un altro piccolo passo indietro in Umbria, almeno stando ai dati sulla pandemia che sono stati diffusi dalla Regione Umbria. Diminuiscono gli attualmente positivi così come i ricoveri. Nessun nuovo decesso. Unico aspetto negativo è l'ingresso di un altro paziente in terapia intensiva. A oggi i ricoveri sono 133, due dei quali in terapia intensiva. I nuovi contagi accertati sono 459, mentre i guariti 579. Gli attualmente positivi diventano quindi 8.056, 120 in meno rispetto al precedente bollettino. Sono stati analizzati 3.564 tamponi tra quelli molecolari e quelli antigenici. Il tasso di positività è stabile: 12.88% rispetto al 12.27 di martedì 24 maggio.

