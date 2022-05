Assisi, incidente sulla Centrale Umbra: traffico bloccato in direzione Perugia. Ferito nello scontro

24 maggio 2022 a

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 maggio, in Umbria. Il traffico bloccato infatti sulla 75 Centrale Umbra in direzione Perugia. Lo scontro tra gli svincoli di Bastia Umbra e Ospedalicchio (all’altezza de La Cometa di Assisi). Una persona, secondo quanto si apprende, è rimasta incastrata all’interno dove viene soccorsa.

L’automobile con l’impatto si è ribaltata. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni soccorso, con uscita obbligatoria a Bastia Umbra. Sul posto la polizia stradale di Perugia, il personale del 118 con un’autoambulanza, i vigili del fuoco di Assisi e gli operatori Anas per tutte le operazioni, al fine di ripristinare la viabilità prima possibile. I vigili del fuoco fanno sapere che l'incidente è avvenuto alle ore 13.35

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

