Perugia, bimbo in fin di vita: mamma indagata per lesioni, maltrattamenti e abbandono di minore

Francesca Marruco 24 maggio 2022 a

a

a

Maltrattamenti, lesioni aggravate e abbandono di minore. Eccole le contestazioni che la Procura della Repubblica di Perugia alla guida di Raffaele Cantone muove alla mamma del bimbo nigeriano di un anno che lotta tra la vita e la morte al Meyer di Firenze. La donna - assistita di fiducia dagli avvocati Carmela Grillo e Francesca Crisopulli - ha pure consegnato il suo telefono cellulare agli inquirenti perché verrà sottoposto ad accertamento irripetibile. Come quello medico legale che di fatto prederà il via oggi. Il sostituto procuratore Mara Pucci ha infatti incaricato il professor Mauro Bacci di effettuare degli esami medici che aiutino gli inquirenti a capire se le lesioni riscontrate sul corpicino del piccolo, che ha compiuto un anno sette giorni prima di finire in ospedale in arresto cardiaco, possono essere compatibili anche con un incidente o se invece, come ipotizzano gli inquirenti, siano il frutto di un accanimento crudele di qualcuno.

Bimbo di un anno in rianimazione dopo arresto cardiaco. Ha anche diverse fratture. Gli inquirenti indagano



Il bimbo infatti è arrivato in pronto soccorso il 15 maggio in condizioni disperate: il suo cuoricino aveva smesso di battere e per farlo ripartire i medici di Rianimazione hanno impiegato sette lunghissimi minuti. Ma il piccolino aveva anche altri problemi: la sua temperatura corporea non raggiungeva i 32 gradi. Era completamente nudo e bagnato, avvolto in una coperta inzuppata d’acqua. E aveva anche altre lesioni: una frattura alla testa e una tumefazione alla fronte.

Bimbo in fin di vita: sul corpicino anche ustioni da ghiaccio



E non era la prima volta che il bimbo finiva in ospedale: il 24 marzo scorso infatti il bambino era arrivato al pronto soccorso con il braccio rotto. E, anche in quell’occasione, i medici avevano notato altre ferite. Tra cui alcune ustioni da ghiaccio. Come nessuno sia intervenuto prima non è ancora chiaro. Di certo, dopo il ricovero, la Procura ha aperto subito un fascicolo e delegato accertamenti alla squadra mobile e ora anche a consulenti. Il professor Mauro Bacci inizierà stamattina l’esame della documentazione clinica del piccolino. Assieme a lui, il dottor Sergio Scalise Pantuso, nominato dalle legali della mamma indagata. La Procura ha anche disposto l’acquisizione dei vestitini del piccolo. Che, fortunatamente, è ancora vivo. Si trova al Meyer in coma farmacologico in condizioni stabili. Intanto, per la sua tutela è in corso la nomina di un curatore speciale.

Bimbo in fin di vita: padre rintracciato in Francia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.