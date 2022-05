Incidente lungo la Flaminia tra Spoleto e Terni: camion si ribalta, ferito l'autista. Strada chiusa

22 maggio 2022 a

Incidente nella notte tra sabato 21 e domenica 22 maggio lungo la strada statale 3 via Flaminia. Un camion che trasportava frutta e verdura si è ribaltato in all'altezza di Pompagnano, in direzione Spoleto. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, visto l'orario in cui si è verificato il sinistro. Il conducente, un italiano classe 1978, lievemente ferito è stato trasportato all'ospedale di Spoleto per tutte le cure del caso.

Dalle 9,15 di questa mattina, la Flaminia è chiusa in direzione Roma fino a Terni Est. Sul posto, oltre alla polizia stradale e ai tecnici di Anas, anche due gru che stanno cercando di liberare la carreggiata. "Per chi proviene da Spoleto - si legge in una nota dell'Anas - deviazioni in loco sulla strada statale 3 al km 121,800 in località Pompagnano; per chi proviene da Orte/Terni uscita obbligatoria sulla strada statale 675 a Terni Est, km 1,600, traffico deviato sulla strada statale 209".

