Terni, Cantamaggio: sfilano i carri, ritorno alla tradizione dopo la pandemia

Antonio Mosca 22 maggio 2022 a

a

a

Si conoscerà la sera di domenica 22 maggio 2022 il nome del vincitore della 126esima edizione del Cantamaggio ternano. La premiazione si svolgerà alle 21.30 in piazza Europa e seguirà uno spettacolo con canzoni maggiaiole e un tributo a Raffaella Carrà.

Cantamaggio ternano, la sfilata dei carri chiuderà il cartellone il 21 maggio 2022

Intanto la sera di sabato 21 maggio Terni ha vissuto la sua prima grande manifestazione popolare post Covid. E le strade del centro sono state di nuovo prese d’assalto da migliaia di persone come non accadeva ormai da tre anni. L'ultima edizione con un calendario "tradizionale" si era infatti svolta nel 2019. Un ritorno alla normalità a cui tutti i maggiaioli si sono richiamati con le loro realizzazioni senza dimenticare il classico tema del risveglio della natura a primavera.

I sei carri allegorici si sono radunati in via Mazzini e hanno sfilato per le vie del centro e anche sotto la giostra panoramica di piazza della Repubblica. Caciara maggiarola il titolo del carro numero uno, in ordine di sfilata, organizzato dal gruppo Gli innamorati del Cantamaggio di Casali e Cesi. A seguire il Museo maggiarolo del gruppo Pallotta-Polymer-Sabbione e centro sociale Polymer e Lu carru de li ricordi del gruppo di San Giovanni.

I Giovani Arronesi vincono l'edizione numero 123

E’ stata poi la volta de Un viaggiu de speranza a cura del gruppo maggiaiolo dei Giovani arronesi e de ‘Na botta… de primavera con il gruppo artistico Riacciu. Il corteo festoso si è concluso con l’immancabile carro fuori concorso dal titolo eloquente Se magna. I volontari de Lu Riacciu hanno ripristinato la tradizione delle penne alla ternana servite fumanti al pubblico. Majorettes, bande musicali e sbandieratori hanno accompagnato il passaggio dei carri allegorici con una grande festa di popolo che è andata avanti sino a notte fonda e che solo per quest’anno si è svolta in una data insolita rispetto a quella classica del 30 aprile.

Cantamaggio, altra edizione virtuale: niente carri ma spazio a poesie e canzoni maggiaiole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.