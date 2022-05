Metropolitane di superficie a Perugia e Terni, ecco tempi e progetti

Alessandro Antonini 22 maggio 2022 a

a

a

Montati gli ultimi 500 metri di binario. Ora resta da finire l’elettrificazione. E mettere i segnali. Entro settembre lavori finiti - assicurano impresa, Gmp, e Regione - e per il nuovo anno scolastico la metropolitana di superficie tra Ponte San Giovanni e Sant’Anna sarà realtà. Tanto che l’assessorato regionale ai Trasporti ha proposto alla direzione commerciale di Rfi di stipulare una convenzione per analizzare i volumi di traffico e incrementare di conseguenza la frequenza dei treni. Cosa possibile con il raddoppio selettivo dei binari. Ci saranno due fermate, Piscille e Pallotta. Le frequenze giornaliere potrebbero aumentare soprattutto negli orari di punta per consentire all’utenza in arrivo nel capoluogo di lasciare l’auto e optare per il ferro. Una metropolitana di superficie che, una volta potenziata la stazione di Ponte San Giovanni, dovrebbe alleggerire il traffico che si snoda tra E45 e raccordo. Non solo Nodo dunque nel nuovo piano della mobilità regionale studiato da Palazzo Donini.

Per la Ferrovia centrale umbra spunta il progetto dello sfondamento fino ad Arezzo



La metropolitana di superficie sarà attuata anche tra Cesi e Terni, qui la linea già c’è e sarà riattivata con i lavori di riapertura della dorsale Fcu tra Ponte San Giovanni e la città dell’acciaio, con i 163 milioni inseriti nel Pnrr. Qui i tempi sono già fissati: entro il 2026 devono essere finiti i lavori. Anche qui ci sarà uno studio ad hoc.

Stazione di alta velocità Umbria-Toscana: c'è la bozza del piano per la Medioetruria



La Regione - nella persona dell’assessore Enrico Melasecche - ha fatto il punto con il nuovo direttore interregionale Rfi proprio sulle progettazioni e i lavori da fare: sistema Ertms per la sicurezza dei treni da installare sulla tratta Città di Castello-Perugia, abbattimento dei passaggi a livello, aumento della portata da 16 a 18 tonnellate su tutta la linea, raddoppio della Orte Falconara con il tratto Spoleto Campello e la riapertura di tutta la linea Fcu. Tanta carne al fuoco sul fronte trasporto su ferro che dovrebbe vedere la luce entro i prossimi quattro anni.

Squilibrio nei conti per i treni regionali: ipotesi revisione dei servizi e aumento dei biglietti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.