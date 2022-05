Perugia, al Barton Park un'esplosione di profumi con la manifestazione dedicata ai fiori

22 maggio 2022 a

Un’esplosione di profumi e di colori: è stata inaugurata sabato mattina al Barton Park la XIV edizione primaverile di Perugia flower show. Una due giorni dedicata al giardinaggio, al vivaismo di qualità, ma soprattutto al vivere green. A dare il via alla kermesse è stata l’organizzatrice e ideatrice del circuito FlowersShow, Lucia Boccolini, insieme alla consigliera delegata alle pari opportunità della Provincia di Perugia, Erika Borghesi e all’assessore allo sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli.

La mostra mercato, che per la prima volta si svolge nel meraviglioso parco nella zona di Pian di Massiano, ospita 66 espositori tra i migliori vivaisti e artigiani provenienti da tutta Italia: dalle rose alle orchidee, dalle piante officinali alle perenni. E poi una sezione di artigianato dedicata al mondo vegetale e a tutto ciò che permette di vivere pienamente il giardino.

Come per le altre edizioni, Perugia flower show offre in più tutta una serie di eventi collaterali tenuti dagli stessi espositori come seminari e corsi di giardinaggio, ma anche tante divertenti attività didattiche per bambini, insieme a laboratori scientifici e culturali, grazie alle importanti collaborazioni con le istituzioni locali che negli anni sono diventati il punto di forza e il marchio distintivo della manifestazione. Tra le novità di quest’anno la presenza del Centro ippico San Biagio di Perugia con i propri cavalli a disposizione dei bambini per una breve passeggiata, e poi la collaborazione con l’Onaf di Perugia (Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio) presente nel programma con due degustazioni. Da non perdere anche il corso sul bon ton in giardino per adulti e i corsi per bambini come Flower chef, organizzati dall’associazione C'è una casa sulla luna.



Prevista per la giornata di oggi, in collaborazione con lo storico sponsor Gruppo Hera, alle ore 15.30, l’incontro con Gianumberto

Accinelli, entomologo e professore dell'Università di Bologna, su come l’ambiente cambia, in modo positivo, quanto si piantano le piante. Si parlerà in particolare dei ciliegi da fiore.

