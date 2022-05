Perugia, con Relegart l'artigianato diventa economia sociale

21 maggio 2022 a

Quarant’anni di vita e tanti buoni motivi per cominciare una nuova avventura imprenditoriale e umana. E’ quanto succede alla cooperativa sociale Relegart (Restauratori, legatori e artigiani) che, dopo aver ottenuto i finanziamenti di 30 mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e 10 mila euro da Fondazione Accenture, si avvia verso un nuovo progetto: Open Lab. La progettualità prevede il cambiamento di sede, da quella storica in via Fiorenzo di Lorenzo a Perugia a un nuovo spazio nella frazione di Castel del piano, con la realizzazione di una bottega-laboratorio in cui si farà inclusione sociale attraverso l’artigianato. E poi è prevista l’introduzione di nuove linee di prodotto anche con l’utilizzo di materiali da riciclo. Sarà anche assunta una persona con disabilità.

Alla base del progetto c’è un sistema di rete sapientemente creato da Silvia Romaniello e Loredana Zamponi, rispettivamente presidente e vice presidente della cooperativa sociale Relegart, in particolare con il dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi, corso di Design. Da qui studenti universitari e professori si alterneranno creando insieme ai soci di Relegart e ai ragazzi diversamente abili coinvolti nel progetto nuovi prodotti a marchio Open lab.

Il progetto Open Lab, già operativo, è stato presentato a Perugia da Romaiello e Zamponi insieme ai docenti Paolo Belardi e Antonio Picciotti. Sono intervenuti Sergio Pieroni per la Fondazione CariPg, Edi Cicchi assessore del Comune di Perugia e Andrea Bernardoni presidente di Legacoopsociali.

