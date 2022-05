Linea Verde arriva in Umbria, domenica 22 maggio puntata al Trasimeno tra Panicale, le isole Polvese e Maggiore, Tuoro e i dipinti del Perugino

20 maggio 2022 a

L'Umbria torna in televisione, e lo fa domenica 22 maggio su Rai 1 grazie a Linea Verde, che dedicherà la sua puntata al Lago Trasimeno. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della nostra regione quindi, che avrà l'occasione di farsi conoscere sempre più da tutta Italia. Il turismo nel frattempo è già tornato a ripopolare il Cuore Verde e la trasmissione condotta da Beppe Convertini e Peppone non farà che aiutare l'azione di promozione del territorio.

I due conduttori saranno in viaggio lungo le sponde e tra le isole del lago Trasimeno, luogo che già nel Cinquecento viene illustrato come paesaggio idilliaco nella pittura del Perugino. Seguendo le tracce del grande artista del Rinascimento, Peppone si inoltrerà per i sentieri che circondano il lago sino ad arrivare al Santuario di Mongiovino e Beppe si recherà a Panicale dove scoprirà che a far da sfondo ad uno degli affreschi più famosi del Perugino, Il martirio di San Sebastiano, è proprio lo specchio d’acqua del Trasimeno, l’incantevole lago che continua ad attrarre artisti e viaggiatori da tutto il mondo.

Il viaggio di Beppe e Peppone partirà da Tuoro, dalle ventisette sculture di artisti contemporanei che compongono l’opera: Il Campo del Sole, tutte realizzate con pietra locale, la pietra serena estratta dalla cava che Peppone ci porta a visitare. Beppe Convertini racconterà il lago come scrigno di biodiversità partendo dal Castello di Montalera, un tempo fortezza a difesa dagli invasori, oggi azienda agricola all’avanguardia nella difesa dell’ambiente. Le sue mura si affacciano sul lago e sull’Isola Polvese, la più grande delle tre isole del Trasimeno, immersa in uno splendido uliveto e che è divenuta laboratorio per l’educazione ambientale. Peppone dopo averla esplorata, si recherà anche all’isola Maggiore dove incontra i pochissimi abitanti rimasti che però ancor di più hanno conservato fortemente tradizioni come la pesca, la cucina e il merletto. La lavorazione del merletto fu strumento d’emancipazione per le donne dell’Isola nei primi del Novecento, come lo fu il ricamo per le donne di Panicale. Anche questa un’arte che viene gelosamente tramandata.

