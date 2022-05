Gubbio, scontro frontale tra auto e moto: centauro in codice rosso all'ospedale di Perugia

19 maggio 2022 a

Incidente vicino Gubbio - sulla strada SP 298 tra Scritto e Mengara - poco prima delle 20 quando un'auto e una moto si sono scontrati. Sul posto - oltre ai vigili del fuoco - sono intervenuti i carabinieri e il 118. La conducente dell'auto è stata trasportata all'ospedale in codice rosso e ha riportato un trauma cranico facciale e varie ferite, seguiranno poi altri accertamenti clinici e strumentali al pronto soccorso di Branca. Il ragazzo che guidava la moto è stato trasportato in codice rosso, non cosciente, all'ospedale di Perugia e avrebbe riportato dei politraumi.

(in aggiornamento)

