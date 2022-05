Umbria, buco da 20 milioni per le ex comunità montane: pronto il piano di risanamento

Alessandro Antonini 20 maggio 2022 a

Venti milioni di euro circa tra debiti e disavanzo accumulati negli anni. I nodi delle ex comunità montane vengono al pettine. Il liquidatore Fabrizio Vagnetti ha presentato un piano alla Regione in cui si individuano due strade: l’acquisto degli “asset” e degli immobili da parte della Regione o dell’Afor o oppure modificare la legge regionale (18 del 2011) per conferire tutti i beni dei cinque enti in un unico fondo e coprire lo sbilancio. Che si è quasi tutto accumulato nella ex montana del Trasimeno, che verte in “un grave squilibrio finanziario”. Una vicenda annosa - di lustri - a cui solo oggi si mette mano. “Dal 2016, anno in cui è stata pignorata la tesoreria, non è stato più possibile effettuare pagamenti ai fornitori, rimborsare rate di finanziamenti, pagare i legali per opporsi nelle cause e attivarsi concretamente per recuperare i crediti”, è scritto nella delibera di giunta regionale che recepisce il piano. “I beni della ex montana Trasimeno stati tutti oggetto di trascrizioni pregiudizievoli da parte dei creditori non soddisfatti. Gli stessi hanno incardinato procedure di esecuzione immobiliare nei rispettivi tribunali di competenza”. A riguardo, il commissario evidenzia che la “mancanza di una provvista liquida non permette né di opporsi in giudizio, né di tentare accordi stragiudiziali”. Un’operatività del tutto bloccata. Senza una soluzione accadrebbe che “i Comuni di riferimento dovrebbero ripartire tra loro il debito residuo, che risulterebbe decisamente insostenibile per i rispettivi bilanci, causando probabilmente il default”. Da qui la richiesta di acquisto degli asset (già avvenuta in passato per 6,5 milioni).

Però non basta: si liquiderebbero 4 ex montane ma non quella del Trasimeno. Da qui la richiesta di modifica normativa “che permetta il conferimento in un unico fondo trust di tutti i beni dismissibili delle montane ivi inclusa la liquidità e non solamente, invece, dei beni che risultino ‘non necessari’”.

Questo permetterebbe di “stralciare, mediante accordi stragiudiziali, parte del debito bancario privato, auspicando alla copertura dell’intero disavanzo, al fine di evitare il coinvolgimento del Comuni nella ripartizione del debito residuo”. Una fusione di crediti e debiti per salvare il Trasimeno. Il liquidatore “ha anche messo in evidenza supposte irregolarità gestionali connesse alla responsabilità dei precedenti commissari liquidatori ed in qualche caso di dipendenti pubblici”. E l’avvocatura regionale, in questo senso lo ha invitato a denunciare tutto alle autorità giudiziarie. Tra le criticità che si sono accumulate nel dossier ex montane, i tanti, troppi comodati d’uso gratuiti di oltre un decennio fa che avrebbero comportato un depauperamento del patrimonio. Poi c’è la mancata riorganizzazione dei servizi figlia della disattesa unione speciale dei Comuni.

