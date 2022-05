Città di Castello, uomo trovato morto in casa in una pozza di sangue: giallo sulle cause

19 maggio 2022 a

E' stato trovato morto in casa, in una pozza di sangue, con una ferita all'apice della testa e lesioni a un braccio. Indaga la polizia. Il decesso è avvenuto in via Borgo Farinario, a Città di Castello. La scoperta del cadavere ieri pomeriggio. La vittima un 41enne, Marco Brunelli, che abitava da solo: la madre - stando a quanto si è appreso da fonti sanitarie - è ricoverata in una Rsa. E' stato un amico a chiedere l'intervento del 118 perché - in base a una prima ricostruzione - non avrebbe visto né sentito il quarantenne da oltre un giorno. Quando i sanitari sono arrivati hanno trovato la porta chiusa. Dentro l'uomo già deceduto, in mezzo al sangue. Sul posto sono intervenuti il magistrato di turno della Procura di Perugia e la squadra mobile. Non è mancato il sopralluogo della scientifica e del medico legale Sergio Scalise Pantuso. L'uomo, stando a quanto si apprende, viveva una situazione di fragilità. Ed aveva avuto altri accessi al pronto soccorso.

