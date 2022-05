Terni, grida per strada e prende a calci le auto parcheggiate: arriva la Volante

19 maggio 2022 a

Scene da bolgia infernale la sera di martedì 17 maggio 2022 in pieno centro, a Terni. Tra via Castello, l'ingresso del Central Parking di largo Manni e il parco di via Martiri della Libertà, verso le 21,30 una persona in evidente stato di alterazione ha preso a urlare come un indemoniato e a scagliarsi con calci e pugni contro le auto in sosta, senza tralasciare di lanciare ciò che trovava.

Grande paura tra i residenti, che si sono affacciati a vedere cosa stesse succedendo, qualcuno scendendo in strada. Nessuno, giustamente e cautamente, ha avuto l'ardire di fermare lo squilibrato, che manifestava intenzioni alquanto bellicose. Sono state chiamate le forze dell'ordine e una pattuglia della Volante è arrivata sul posto.

Gli agenti hanno trovato ancora lì il teppista, lo hanno fermato e lo hanno accompagnato in questura per identificarlo. Sono scattati gli accertamenti di rito e ora la posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti.

I residenti, a quel punto, hanno fatto la stima di eventuali danni alle proprie vetture parcheggiate in zona, alcune delle quali sono state danneggiate.

Con questo ennesimo episodio di cronaca, al confine tra la degenerazione sociale e la delinquenza, si ripropone a Terni il fenomeno della sicurezza, soprattutto nelle ore notturne.

