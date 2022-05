Covid, in Umbria i ricoverati continuano a diminuire: ancora 30 in meno. I nuovi casi sono 676

18 maggio 2022 a

I ricoverati causa Covid in Umbria continuano a diminuire in maniera sensibile. Anche il bollettino di oggi, mercoledì 18 maggio, fa registrare un sensibile -30 negli ospedali del Cuore Verde. Dato identico a quello che era stato registrato ieri, martedì 17 maggio. I pazienti nelle strutture, dunque, scendono a 153 di cui soltanto uno in terapia intensiva. E ancora 24 ore senza decessi. Sono i dati della regione a dipingere un quadro sempre più confortante. Naturalmente il virus non si ferma. Il bollettino, infatti, annuncia ancora 676 nuovi casi, ma le guarigioni sono 748 e gli attualmente positivi continuano a diminuire: 9.330, 72 in meno. I dati sono frutto di 4.114 tamponi e test antigenici e il tasso di positività è del 16.4%, quasi quattro punti in meno del 18.26% dello stesso giorno della settimana scorsa.

