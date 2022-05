Sarti tifernati vestono star tv negli Usa: Ryan Seacrest con abiti Cucciaioni

Carlo Stocchi 18 maggio 2022 a

Da San Secondo sono riusciti a conquistare l’America, lasciando a bocca aperta milioni di persone. Si tratta delle creazioni della Sartoria Cucciaioni, che ha realizzato abiti su misura al noto conduttore e produttore televisivo statunitense Ryan Seacrest, che vanta oltre 5,7 milioni di follower su Instagram, e quasi 15 milioni su Twitter (dove ha postato la foto con l’abito di sartoria). Durante tre puntate dello show televisivo American Idols il presentatore ha indossato tre completi firmati Cucciaioni, ricevendo sui canali social molti commenti positivi dei fan sull’outfit. Abiti che nascono senza avere addosso la pressione del tempo.



“E’ una grande soddisfazione vedere che la nostra passione, il nostro impegno e la professionalità vengano riconosciute anche dai clienti più prestigiosi come in questo caso”, confermano Roberta e Roberto Cucciaioni che raccontano l’emozione nel vestire il conduttore americano. “Abbiamo servito moltissimi clienti dall’inizio della nostra attività e ci è capitato più volte di lavorare non solo per i nostri clienti abituali, ma anche per persone straniere, attori e personalità di spicco che hanno apprezzato e sostenuto la nostra arte, come in questo ultimo caso. Pensare che i nostri abiti siano stati visti da milioni di telespettatori statunitensi è una grande soddisfazione e un motivo in più per dare sempre il meglio nella creazione di ogni nostro singolo capo”.



La Sartoria dei fratelli Cucciaioni rientra tra i patrimoni artigianali dell’Alta Valle del Tevere. La loro realtà continua a esserci da oltre 70 anni, iniziata nel piccolo paese di San Secondo dai fratelli Sante, Mario e Silvio, vissuti sullo sfondo degli anni ‘40. Oggi sono i figli dei tre sarti a continuare la gestione dell’attività sartoriale, i cugini Roberta, Moreno e Roberto, affiancati da uno staff di giovani ed esperti collaboratori. Conosciuti nella zona come “i sarti di San Secondo”, il loro non è semplicemente un lavoro, ma un vero e proprio mestiere.



