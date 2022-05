Covid, in Umbria trenta ricoverati in meno. Solo uno in terapia intensiva. Altri 694 casi

17 maggio 2022 a

In Umbria ancora un netto calo dei ricoverati a causa del Covid. Stando al bollettino di oggi, martedì 17 maggio, i letti occupati sono scesi a 183, quindi trenta in meno rispetto ai precedenti dati. Rimane un solo paziente nei reparti di rianimazione, quattro in meno. I nuovi casi sono 694, me le guarigioni nettamente di più: 969. Non ci sono ulteriori decessi. Gli attualmente positivi dunque ora sono diventati 9.402, 275 in meno rispetto alla precedente rilevazione. I dati sono frutto di 4.861 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è del 14.2%, mentre lo scorso martedì era stato del 15.8%.

