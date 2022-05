Perugia, muore dopo caduta dal balcone e sei giorni in Rianimazione

Fra. Mar. 17 maggio 2022 a

E' morta dopo sei giorni in Rianimazione la 30enne transessuale che la scorsa settimana era caduta dal balcone di un palazzo in via Mario Angeloni. La 30enne era stata trovata alle 6.30 di mattina completamente nuda sulle scale davanti alle Poste. Sull'accaduto sono immediatamente partite le indagini della squadra mobile.

Al vaglio della polizia intervenuta sul posto, ci sono diverse ipotesi: dall’incidente alla lite con un cliente. Tra i residenti di Fontivegge si parlava di qualcuno che si sarebbe presentato agli inquirenti raccontando di una prestazione sessuale finita male con la trans e di un litigio nato dal lancio del suo telefono dal balcone.

L’uomo avrebbe spiegato di essere stato minacciato con un coltello e di essere quindi scappato avendo lasciato la trans in stato confusionale per l’assunzione di alcol e droga. Nell'appartamento poi è stata rinvenuta della sostanza stupefacente. Le indagini non sono concluse e dopo il decesso nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia.

