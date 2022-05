Covid, in Umbria più nuovi positivi che guariti. Stabile il quadro dei ricoveri

16 maggio 2022 a

In Umbria resta stabile il quadro dei ricoverati causa Covid. Stando ai dati diffusi oggi, lunedì 16 maggio, i pazienti nelle strutture ospedaliere della regione sono 213, uno in meno rispetto al precedente bollettino. Nei reparti di rianimazione i pazienti restano invece cinque. Nelle ultime 24 ore prese in considerazione, i nuovi positivi sono stati 280, mentre 258 i guariti. Per fortuna non ci sono stati ulteriori decessi. Gli attualmente positivi a oggi sono 9.677, 22 in più. Sono stati presi in considerazione 1.313 tamponi e il tasso di positività è stato del 21.3%. Lunedì scorso era stato del 24.1%. Bisogna sempre ricordare che i dati di oggi sono riferiti alla domenica, giorno festivo.

