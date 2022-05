Perugia, investita da un'auto a Pian di Massiano: in ospedale in codice rosso

16 maggio 2022 a

a

a

Investita lunedì 16 maggio intorno alle 10,30 una 21enne a Pian di Massiano a Perugia mentre attraversava la strada nell’area vicino all’ingresso del piazzale Umbria jazz di fronte agli spogliatoi dello stadio. La ragazza è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ambulanza in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Perugia, politrauma. Sono in corso indagine sulla dinamica dell’incidente e sono al vaglio delle forze dell’ordine le telecamere che hanno già fornito i primi dati sull’auto che ha investito la giovane.

(in aggiornamento)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.