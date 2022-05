Umbria, indagine tra gli adolescenti: la prima sigaretta a 11 anni

16 maggio 2022 a

In Umbria i ragazzi a 11 anni già fumano. A 15 anni, 1 su 10 lo fa quotidianamente. E’ quanto emerge nel focus sui comportamenti degli adolescenti contenuto nel piano regionale della prevenzione. Secondo l’indagine del centro di sorveglianza Hbsc (Health behaviour in school - aged children) i ragazzi umbri che hanno fumato sono l’1% degli undicenni, il 18% dei 13enni e il 44% dei 12enni. Un’abitudine che si mantiene nel tempo visto che dal confronto con il resto d’Italia l’Umbria si conferma la regione con la più alta prevalenza di fumatori.

Fumo, alcol e droga: è l’età degli eccessi. L’indagine Hbsc mostra che il 20% del campione preso in osservazione ha consumato alcol negli ultimi trenta giorni. In particolare, tra i 15enni il 42% ha bevuto alcolici nell’ultimo mese, il 44% ha bevuto binge (cinque sostanze alcoliche in un’unica occasione) almeno una volta. Il 42%, quindi quasi uno su due, si è ubriacato almeno una volta nella vita. Anche in questo caso il vizio del bere resterà nel corso della vita, in maniera più o meno marcata. La ricerca definisce “preoccupante” il numero delle persone che, in età adulta, assume alcol pur avendo una controindicazione assoluta, come i pazienti con malattie del fegato. In generale, comunque, il consumo di sostanze lecite è nettamente superiore rispetto a quello di tutte le sostanze illecite: il consumo maggiormente diffuso è quello dell’alcol seguito dal tabacco. Tra le sostanze illecite prevale la cannabis, il cui utilizzo rispetta la media italiana. Dal confronto tra i dati nazionali e quelli regionali, invece, emergono livelli di consumo superiori in Umbria rispetto all’Italia per la cocaina anche nella fascia di età 15-34 anni.

L’indagine Hbsc, del 2019, rispecchia perfettamente anche quanto emerge dall’ultimo report Istat, “Aspetti della vita quotidiana” con interviste effettuate a un campione in età adulta tra il marzo e il maggio 2021, quindi ancora più recenti. Ebbene, il 20,2% degli umbri ha il vizio del fumo e di questi uno su tre si accende tra le undici e le venti sigarette al giorno. Il 26% beve alcol ogni giorno, anche se il livello di consumo varia.

Tutti questi numeri sono al centro del procollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Umbria e l’Ufficio scolastico regionale per promuovere stili di vita sani tra la popolazione studentesca. “La prevenzione è un farmaco a costo zero - ha evidenziato l’assessore alla sanità, Luca Coletto - con questo accordo vogliamo investire sulla promozione di comportamenti sani tra i giovani, in modo da migliorare la qualità della vita dei prossimi adulti”.

