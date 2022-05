Gubbio, Festa dei Ceri: i video e le foto della Corsa

Foto: Oreste Testa

Alle 18 la folle Corsa dei Ceri di Gubbio è partita dalla Calata dei Neri per lanciarsi lungo Corso Garibaldi. Tutto di un fiato, tra due ali di folla i ceraioli hanno portato sulle spalle i tre santi per poi fermarsi sulla Calata dei Ferranti per la prima sosta del pomeriggio. Grande entusiasmo e corso perfetto.

Dopo la sosta alla Calata dei Ferranti i Ceri hanno ripreso la Corsa lungo il mercato, San Martino e su per via dei Consoli. Qui la seconda sosta della Corsa, in attesa del segnale da palazzo Pretorio per ripartire, con il fazzoletto bianco sventolato dalla finestra dal sindaco. Intanto piazza Grande si è riempita di nuovo di tanti eugubini e visitatori, curiosi di assistere alle Birate della sera.

