Io amo il mare dell'Umbria. Lo spot promozionale del Cuore Verde d'Italia. Guarda il video

Ha preso il via on air in tv e sul web, la nuova campagna promozionale dell'Umbria. Lo annuncia sui suoi profili sociale l'assessora regionale al turismo, Paola Agabiti. "Io amo il mare dell'Umbria. Umbria cuore verde d'Italia". Questo il concept di una campagna che si concentra su "un mare di storia, un mare di natura, un mare di esperienze, un mare di musica". "L’originale e impattante concept “Io amo il mare dell’Umbria”, introdotto per la prima volta nel 2021, torna a caratterizzare la nuova campagna di comunicazione integrata, ideata da Armando Testa per promuovere il turismo nella Regione Umbria", scrive l'assessora sui suoi profili.

E ancora: "Abbiamo voluto rendere omaggio a ciò che contraddistingue la nostra meravigliosa regione. Dalle sue bellezze naturali ai suoi tesori artistici, dalle sue tradizioni secolari ai suoi incantevoli borghi, vogliamo partire per promuovere un’immersione totalizzante in una terra tutta da scoprire e da assaporare. Riprendiamo a vivere e a convivere, dopo anni difficili e complessi. E’ il momento di ripartire tuffandosi in una terra vera e autentica".

Paola Agabiti pubblica uno dei video della campagna. Una splendida ragazza in costume da bagno si tuffa da un trampolino, sfila davanti al duomo di Orvieto, alla Fontana Maggiore di Perugia, alle cascate delle Marmore di Terni, ad altri splendidi angoli della ragione, ma anche davanti a chi brinda o è impegnato con il rafting. Non mancano musicisti e lo scorcio di un concerto. La corsa del tuffo non finisce in mare ovviamente, ma tra i fiori della Piana di Castelluccio. Lo spot è accompagnato da musica soft e da una voce narrante che ribadisce il concetto della campagna: "Un mare di storia, un mare di natura, un mare di esperienze, un mare di musica. Io amo il mare dell'Umbria". Il video termina con il classico "Umbria. Cuore verde d'Italia".

