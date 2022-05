Positivo al Covid viola la quarantena obbligatoria e raggiunge Assisi da Brescia: denunciato

14 maggio 2022 a

Positivo al Covid viola la quarantena obbligatoria, gli agenti della polizia di Assisi lo rintracciano e lo denunciano. L'uomo, un 66enne residente nella provincia di Brescia, era infatti arrivato in un hotel della città serafica nonostante la positività al Covid. Così gli agenti, a seguito di una segnalazione pervenuta sul sistema “alert alloggiati”, lo hanno fermato e denunciato.

L’allarme è scattato quando il classe 1956 è arrivato in un hotel di Assisi. Dal database in dotazione alle forze dell’ordine risultava, infatti, in isolamento domiciliare obbligatorio perché positivo al Covid 19, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. Gli agenti, quindi, si sono portati presso la struttura alberghiera apprendendo dal personale che l’uomo si era recato presso una farmacia per effettuare un tampone. I dipendenti hanno poi informato gli agenti che l’uomo, essendo risultato negativo al test, li aveva informati che sarebbe andato personalmente in commissariato per comunicare l’esito.

Sentito dagli operatori in merito ai motivi del suo comportamento, il 66enne si è giustificato dichiarando di aver effettuato un tampone rapido a casa ed essendo risultato negativo aveva deciso di allontanarsi dalla propria abitazione per recarsi nella struttura alberghiera ad Assisi, nonostante il test di verifica fosse prenotato per qualche giorno dopo. Gli operatori, dopo aver evidenziato la pericolosità del suo comportamento per la salute pubblica, l’hanno informato sulle disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione della diffusione del contagio da Covid 19. Al termine delle formalità di rito, gli agenti hanno deferito il 66enne all’autorità giudiziaria per il reato di epidemia, invitandolo a fare immediato ritorno presso la propria abitazione fino al termine del periodo di isolamento.

