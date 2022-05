Fabro, stazione dell'Autostrada chiusa per lavori la notte tra lunedì 16 e martedì 17 maggio

14 maggio 2022 a

Nuovi lavori lungo l'Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli e, di conseguenza, per gli automobilisti in transito ci saranno dei piccoli disagi. In particolare, in Umbria, rimarrà chiusa la stazione di Fabro in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze dalle 22 di lunedì 16 maggio e le 5 di martedì 17. Questo arco di tempo sarà utilizzato per effettuare lavori di rifacimento dei pali di illuminazione. Contestualmente rimarrà chiusa l'area di servizio Fabro Ovest verso Roma. Autostrade per l'Italia, in alternativa, consiglia di utilizzare la stazione di Orvieto, in entrata verso Roma, e di Chiusi-Chianciano, in uscita per chi proviene da Firenze.

