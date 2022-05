Eurovision Song Contest in diretta, stasera sabato 14 maggio su Rai 1

14 maggio 2022 a

Chi sarà il re o la regina della musica per il 2022? Quale paese vincerà l'Eurovision Song Contest? Il verdetto è atteso per questa sera, sabato 14 maggio. Su Rai 1, infatti, andrà in onda il gran finale della sfida musicale, dopo che nei giorni scorsi si sono disputate le due semifinali che hanno selezionato i Paesi rimasti in gara con i loro artisti. Come sempre sarà una sfida all'ultima nota, ma soprattutto all'ultimo voto, sia da parte dei telespettatori che dei giudici.

Gran finale, dunque, per Laura Pausini, Alessandro Cattelan, Mika e per l'edizione del contest che i tre conducono in diretta dal Pala Olimpico di Torino e che viene trasmessa su Rai 1, RaiPlay, Radio 2 e Rai Italia, per gli italiani che vivono all’estero. Come già scritto in apertura, a designare il vincitore di questa edizione dell’evento musicale più seguito al mondo, saranno il Televoto del pubblico e le valutazioni dei giudici della gara. Lo spettacolo di questa sera sarà preceduto, dalle 20.35 e sempre su Rai 1, dall’anteprima con Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, in diretta dal Glass Studio di Torino. A loro anche il compito di commentare la serata per il pubblico italiano e di descrivere il look e le esibizioni degli artisti che si avvicenderanno sul palco sognando la vittoria del contest.

Per la serata conclusiva gli ospiti d’eccezione saranno i Maneskin e Gigliola Cinquetti, italiani vincitori dell’Eurovision Song Contest, rispettivamente nel 2021 e nel 1964. Per la gara, i 20 semifinalisti qualificati si uniscono ai Big Five (Francia, Germania e Italia, Inghilterra e Spagna) in questo ordine di esibizione: Repubblica Ceca, Romania, Portogallo, Finlandia, Svizzera, Francia, Norvegia, Armenia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Ucraina, Germania, Lituania, Azerbaigian, Belgio, Grecia, Islanda, Moldavia, Svezia, Australia, Regno Unito, Polonia, Serbia, Estonia. Grande attesa per una serata in cui la musica viene portata sul palco in ogni modo e in diversi stili.

