Maurizio Mastrini, nuova versione di Hugs: il maestro si esibisce ad Aviano di Pordenone

Il maestro Maurizio Mastrini ha lanciato il nuovo progetto discografico Hugs oggi 13 maggio 2022. Il brano - che dà il nome all’album - è scritto per pianoforte e archi ed evoca l’importanza degli abbracci, dandogli un duplice significato. L’abbraccio può essere fisico, ma anche musicale come quello degli strumentisti ad arco che per poter suonare devono abbracciare il proprio strumento. Il “pianista scalzo” con la sua musica cerca sempre di entrare in contatto con l’anima di chi lo ascolta, non a caso al termine dei concerti si vedono persone commosse. Infatti, se Stefano Bollani è definito “giocoliere della tastiera”, Ludovico Einaudi è conosciuto per le atmosfere surreali che crea e Giovanni Allevi ha una personalità quasi da folletto, Mastrini lo possiamo definire il pianista che fa commuovere il pubblico oltre che divertire con il proprio bagaglio tecnico musicale. Domani, 14 maggio, il maestro Mastrini si esibirà e presenterà Hugs presso l’Auditorium della Casa dello Studente di Aviano di Pordenone.

